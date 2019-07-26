مجلس الأمن القومي يعقد اجتماعا للطوارئ بشأن كوريا الشمالية

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عقد مقر الرئاسة الكورية الجنوبية اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأربعاء على خلفية إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى صباح اليوم .وأوضحت "كو مين جونغ" الناطقة باسم مقر الرئاسة أن الاجتماع عقد تحت إشراف "جونغ عوي يونغ" مدير المجلس، من أجل مناقشة عملية إطلاق "بيونغ يانغ" للصاروخين والوضع الأمني الراهن.وصرحت الناطقة باسم الرئاسة بأن السلطات الاستخباراتية الكورية الجنوبية والأمريكية تقوم الآن بتحليل مواصفات الصاروخين وأن القوات المسلحة الوطنية تتخذ إجراءات التأهب والمراقبة عن كثب.من ناحية أخرى، طلب مسؤول كبير في مقر الرئاسة انتظار نتائج اجتماع الطوارئ الذي عقده مجلس الأمن القومي وأشار إلى أن المسألة لاتزال في مرحلة التحليل حاليا وأنه لا يمكن تقديم مزيد من التفاصيل إلى حين الإنتهاء من عملية التحليل.