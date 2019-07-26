احتجاج قوي لدائرة السياسة الكورية الجنوبية على قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخين

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نددت دائرة السياسة الكورية الجنوبية بصوت واحد اليوم الأربعاء بإطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى .وعقد الحزب الديمقراطي الحاكم اجتماعا اليوم الأربعاء في البرلمان حيث أعرب "لي إين يونغ" زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم عن الاحتجاج القوي على عملية الإطلاق التي اعتبرها تراجعا عن السلام في شبه الجزيرة الكورية.وقالت "نا كيونغ وون" زعيمة التكتل البرلماني لحزب "كوريا الحرة " المعارض الرئيسي في الاجتماع إن الوضع الراهن يعد أزمة أمنية خطيرة مطالبة الرئيس "مون جيه إين" بالتصدي لها.وأبدى المعسكران الحاكم والمعارض اختلافا في سبل التصدي لعملية إطلاق الصواريخ حيث وصف حزب كوريا الحرة المعارض العملية بأنها خرق واضح للاتفاق العسكري الذي توصلت إليه الكوريتان يوم 19 من شهر سبتمبر من العام الماضي داعيا إلى إلغاء الاتفاق.وطرح "جونغ جين سوك" النائب في الحزب نظرية " التسلح النووي" بشكل مفتوح من أجل التصدي للأسلحة النووية الكورية الشمالية مشيرا إلى ضرورة تشغيل نظام الغواصات النووية الذي تشرف عليه سيول وواشنطن وطوكيو بشكل مشترك.من جهته طلب الحزب الحاكم من كوريا الشمالية عدم تكرار عمليات إطلاق الصواريخ التي تدمر السلام في شبه الجزيرة الكورية وانتقد الحزب المعارض الذي طرح نظرية التسلح النووي واصفا هذا التوجه بأنه غير مسؤول وغير قابل للتنفيذ.