أول اجتماع للقطاعين العام والخاص لبحث سبل التعامل مع القيود اليابانية

Photo : YONHAP News

عقد مجلس التشاور عن القطاعين العام والخاص الذي يرمي إلى التعامل مع قيود الصادرات اليابانية أول اجتماع له اليوم الأربعاء، حيث تقاسم الآراء بشأن الصراعات التجارية القائمة بين سيول و طوكيو وناقش سبل التعامل معها.وحضر الاجتماع "جو جونغ سيك" رئيس لجنة الشؤون السياسية للحزب الديمقراطي الحاكم الذي أكد على أن الهدف من تأسيس المجلس هو إيجاد الحلول من خلال جمع مختلف الآراء والتعامل الفعال بصوت واحد مع الإجراء الاقتصادي الانتقامي الياباني بغض النظر عن المصالح الحزبية.وقال "جونغ جين سوك" رئيس لجنة التعامل مع قيود الصادرات اليابانية في حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي إن حكومة رئيس الوزراء "شينزو آبيه" وسعت نطاق المسألة التاريخية إلى المجال الاقتصادي بينما تطرقت حكومة سيول إلى الاتفاقية الكورية اليابانية لحماية المعلومات العسكرية مما حول المسألة إلى قضية أمنية مضيفا أن الوقت حان لمفاوضات معقولة بعيدا عن العواطف.وأشار إلى أن الرئيس الكوري "مون جيه إين" لم يلتق برئيس الوزراء الياباني ولو لمرة واحدة وحث الرئيس "مون"على اللقاء به إذا اقتضى الأمر ذلك معربا عن استعداد معسكر المعارضة للتعاون، شرط سير الحكومة في الاتجاه الصحيح.من جانبه أعرب "بارك يونغ مان" رئيس الاتحاد الكوري للتجارة والصناعة عن اعتقاده بضرورة تقليص تدخل الحكومات في المعاملات بين الشركات إلى أقصى حد ممكن.