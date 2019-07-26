مغادرة وفد برلماني كوري متوجها إلى اليابان

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غادر وفد برلماني مكون من 10 نواب من المعسكرين الحاكم والمعارض اليوم الأربعاء باتجاه اليابان في مسعى لإيجاد حلول للصراعات الراهنة بين طوكيو وسيول.والتقى النائب المستقل "سو تشونغ وان" رئيس الوفد بمراسلين صحفيين قبل المغادرة حيث قال إن الوفد سيبذل جهودا لطرح الحلول الممكنة على المسؤولين اليابانيين بما فيها تأخير قرار سحب كوريا من قائمة الدول البيضاء .وأكد"سو" أنه سينقل للجانب الياباني أن قرار إلغاء كوريا من القائمة البيضاء سيعرض البلدين لخسائر كبيرة وأنه سيطالب المسؤولين اليابانيين بتوخي الحكمة مشيرا إلى أن الوفد سيحاول مد جسر الحوار بين الجانبين الكوري والياباني.وفور وصوله إلى اليابان سيبدأ الوفد تنفيذ جدول أعماله الذي يستغرق يومين من خلال إقامة مأدبة غداء مع 10 نواب منتمين إلى جمعية الصداقة الكورية اليابانية.