Photo : YONHAP News

زار الرئيس "مون جيه إين" رفقة عدد من المواطنين جزيرة "جو دو" الصغيرة في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ يوم أمس الثلاثاء.وتجدر الإشارة إلى أن الجزيرة اختيرت رسميا مكانا خاصا للإجازات في فترة الرئيس الأسبق الراحل " بارك جونغ هي" في عام 1972 بحيث ظلت محظورة على إقامة وزيارة المواطنين العاديين.و صرح الرئيس "مون" بأنه سيعيد الجزيرة إلى الشعب في شهر سبتمبر المقبل وهو التعهد الذي التزم به خلال حملته الانتخابية.وأشاد الرئيس الكوري بجمال الجزيرة خلال قضائه إجازته فيها مما رسخ فكرته بإعادتها إلى الشعب بدلا من اقتصارالتمتع بها على الرؤساء مقترحا استغلال الجزيرة كمركز سياحي.ومن المتوقع أن تفتتح الجزيرة أمام الشعب بدءا من منتصف شهر سبتمبر القادم، وسيجري الافتتاح التجريبي لعام واحد بحيث سيتم السماح لستمائة شخص في اليوم بزيارتها وعلى مدار 5 أيام في الأسبوع الواحد على أن يتم تشغيل القوارب السياحية مرتين يوميا.