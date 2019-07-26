انخفاض هامش الربح التشغيلي لشركة سامسونغ بنسبة 56%

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بلغ الربح التشغيلي لشركة سامسونغ للإلكترونيات 6 تريليونات و600 مليار وون في الربع الثاني من هذا العام، لينخفض بنسبة 56 % بالمقارنة مع العام الماضي.وصرحت الشركة الكورية اليوم الأربعاء بأن نتائج أعمالها في المجالات الرئيسية كانت غير جيدة في هذا الربع بحيث بلغ الربح التشغيلي في مجال أشباه الموصلات 3 تريليونات و400 مليار وون لينخفض بنسبة 71 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبلغت نسبة الربح التشغيلي في أشباه الموصلات 21 % لتسجل أدنى مستوياتها منذ خمسة أعوام. كما بلغت مبيعاتها 56 تريليون وون في الربع الثاني من هذا العام لتنخفض بنسبة 4 % بالمقارنة مع العام الماضي.وبالرغم من أن إجمالي مبيعاتها ارتفعت بنسبة 7 % وإجمالي الربح التشغيلي بنسبة 6 % بالمقارنة مع الربع السابق إلا أن هامش الربح التشغيلي في قطاع أشباه الموصلات انخفض بنسبة 17 %.