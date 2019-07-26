تراجع عدد المسافرين الكوريين إلى اليابان بنسبة 13 %

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انتشرت حملة مقاطعة الكوريين للسفر إلى اليابان التي نشأت على خلفية القيود اليابانية الأخيرة حيث بدأ عدد المسافرين الكوريين إلى اليابان على متن الطائرات يتراجع بشكل حاد.وطبقا لما جاء في إحصاء أخير أعدته وزارة الآراضي والنقل الكورية، بلغ عدد المسافرين الكوريين الذين زاروا اليابان مستخدمين مطار "إينتشون" الدولي خلال الفترة ما بين يومي 16 و30 من هذا الشهر والتي بدأت فيها فترة الإجازات الصيفية 467 ألفا و249 شخصا لينخفض بنسبة 13.4 % بالمقارنة مع نفس الفترة في الشهر الماضي.وبالمقارنة بالنصف الثاني من شهر يونيو الماضي أي قبل بدء حملة المقاطعة، انخفض عدد المسافرين الكوريين في النصف الأول من شهر يوليو الحالي بنسبة 7.1 % ثم بنسبة 13.4 % في النصف الثاني منه.وتماشيا مع انتشار حملة مقاطعة السفر إلى اليابان سارعت دائرة صناعة الطيران المدني إلى اتخاذ الإجراءات ذات الصلة بحيث قامت شركة الخطوط الجوية الكورية بوقف الرحلات ما بين مدينتي "بوسان" الكورية و"سابور" اليابانية بدءا من يوم 3 من الشهر القادم كما تدرس تقليل عدد المقاعد المتاحة لدى الخطوط الجوية الأخرى أيضا من خلال إستبدال الطائرات المتوفرة بطائرات صغيرة.كما تخطط شركة " آسيانا" للخطوط الجوية لتقليص عدد المقاعد المتاحة من خلال إستبدال " طائرات " أيه - 330 الحالية بطائرات بي - 767 أو أيه - 321 في الرحلات ما بين مدينة " إنتشون" الكورية ومدن "هوكواوكا" و"أوساكا" و"أوكيناوى" اليابانية.بالإضافة إلى ذلك قامت شركات الطيران منخفضة الأسعار بتقليص عدد الرحلات إلى اليابان بسبب كثرة الرحلات المعروضة وانخفاض عدد المسافرين.