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يلاقي الفيلم الكوري "طفيلي" رواجا كبيرا في الفيتنام.وبعد عرضه لأول مرة هناك يوم 21 من شهر يونيو الماضي، ظل الفيلم يسجل أرقاما متفاوتة بحيث احتل المركز الأول في عدد التذاكر المباعة في الأسبوع الأول من عرضه، كما بلغت قيمة الأرباح التي حققها مليونا و950 ألف دولار بعد مرور 11 يوما على بدء عرضه، لتتجاوز قيمة الأرباح التي سبق أن حققها الفيلم الكوري "إلى بوسان" الذي كان يعتبر أكثر الأفلام الكورية شعبية هناك.وظل الفيلم "طفيلي" يحتل المراكز الخمس المتقدمة من حيث عدد التذاكر المباعة مما جعله يقترب من تخطي مستوى مليون مشاهد في الفيتنام.واستفاد الفيلم من تزايد شعبيته مما جعله يحظى بعرضه لفترة طويلة تجاوزت الشهر ليصبح أول فيلم كوري في هذا المجال وسط أخبار عن إمكانية تمديد فترة عرضه إلى أوائل شهر أغسطس القادم.