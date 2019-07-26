مكتب الرئاسة يعرب عن قلقه الشديد إزاء إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

Photo : YONHAP News

أعرب المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية عن قلقه الشديد من أن سلسلة إطلاق الصواريخ من قبل كوريا الشمالية خلال الأيام الأخيرة سيكون لها تأثير سلبي على الجهود المبذولة لبناء سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.وتم نقل هذه المخاوف خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي اليوم الأربعاء في المكتب الرئاسي، بعد ساعات من إطلاق بيونغ يانغ صاروخين باليستيين قصيري المدى من ساحلها الشرقي.وتعهد مستشار الأمن القومي "تشونج عوي يونج" وأعضاء آخرون في اللجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي بمواصلة الجهود الدبلوماسية والاستفادة من الزخم الذي أوجده الاجتماع التاريخي بالمنطقة منزوعة السلاح الشهر الماضي بين زعماء الكوريتين والولايات المتحدة. كما تعهدوا بالعمل على استئناف المفاوضات لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.وقالت رئاسة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن المقذوفات أطلقت من شبه جزيرة "هودو" في مقاطعة جنوب "هام كيونغ" على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.وجاء هذا الإطلاق الكوري الشمالي بعد ستة أيام من إطلاق كوريا الشمالية صاروخين بالستييْن في البحر الشرقي.