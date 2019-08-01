واشنطن تحث طوكيو على عدم حذف كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء التجارية

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ذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن واشنطن اقترحت مجموعة من التدابير على سيول وطوكيو، للتوسط في النزاعات الجارية بين حليفيها في آسيا.ونقلت الصحف اليابانية عن مسؤول حكومي أمريكي أمس الأربعاء قوله إن إدارة "ترامب" اقترحت على اليابان عدم المضي في خطة استبعاد كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء لشركائها التجاريين.ومن ناحية أخرى، طلبت واشنطن من سيول منع التصرف المحتمل في الأصول المصادرة للشركات اليابانية الخاضعة لقرارات محكمة كوريا الجنوبية بشأن قضايا العمل القسري في الحرب اليابانية.كما أفادت التقارير الإعلامية أن الولايات المتحدة اقترحت أيضًا على كوريا الجنوبية واليابان إطلاق مناقشات ثلاثية للتوصل إلى خطة لحل القضايا الحالية، من خلال إنشاء إطار للتعامل مع قيود التصدير.