وزارة الدفاع الكورية الجنوبية: الغواصات الكورية الشمالية تستطيع حمل 3 صواريخ باليستية

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قدرت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أن أحدث غواصة في كوريا الشمالية قادرة على حمل ما يصل إلى ثلاثة صواريخ باليستية قصيرة المدى.وقد سلمت الوزارة تحليلها للغواصات الكورية الشمالية أمس الأربعاء، خلال جلسة مغلقة مع لجنة الاستخبارات التابعة للبرلمان.ووفقًا لرئيس اللجنة "لي هيه هون"، فقد افترضت الوزارة أن الشمال قد قام بتصنيع وتشغيل نحو 70 غواصة منذ سبعينيات القرن الماضي، بما في ذلك الغواصات الروسية المختلفة.وقدرت الوزارة أن الشمال نجح أولًا في إطلاق الصواريخ الباليستية من الغواصات في عام 2014، وأضافت أن الغواصات الكورية الشمالية الحديثة تبدو كما لو كانت تعديلًا على الغواصات من طراز روميو.وفيما يتعلق بالانتهاكات الأخيرة لمنطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية لكوريا الجنوبية من قبل الطائرات الروسية والصينية، اشتبهت الوزارة أن هذه التحركات كانت تهدف جزئيًا إلى جمع معلومات عن جيوش كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.