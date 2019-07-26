وسائل الإعلام في كوريا الشمالية تؤكد اختبار نظام صاروخي جديد بحضور الزعيم كيم

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قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية إن النظام أجرى اختبارًا على نظام صاروخي جديد أمس الأربعاء تحت إشراف الزعيم "كيم جونغ أون".وقالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية إن "كيم" أشرف على تجربة إطلاق لصاروخ موجه من نوع جديد.وقالت الوكالة إن الاختبار أثبت الفعالية القتالية للنظام، وقال "كيم" إن الصواريخ ستمثل محنة لا مفر منها للعدو الذي سيصبح هدفًا للأسلحة الجديدة.جاء التقرير بعد يوم من إعلان الجيش الكوري الجنوبي أن الشمال أطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى قبالة الساحل الشرقي للبلاد، في وقت مبكر من أمس الأربعاء.وقد أطلقت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي صاروخين أيضًا من نفس المنطقة على البحر الشرقي، وهو أول استفزاز مسلح منذ حوالي 3 أشهر.