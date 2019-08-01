البنك الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة لأول مرة خلال عقد

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قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء خفض سعر الفائدة الرئيسية للإقراض، لأول مرة منذ ديسمبر عام 2008.وفي اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، قرر البنك الأمريكي خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى النطاق المستهدف الذي يقع بين 2% إلى 2.25%.وقالت اللجنة في بيانها إنها اتخذت القرار في ضوء "تداعيات التطورات العالمية على التوقعات الاقتصادية، وكذلك ضغوط التضخم الصامتة".وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" إن القرار لا يعد بداية لسلسلة من خفض سعر الفائدة، وقال أيضًا إن البنك سيبذل قصارى جهده للحفاظ على التوسع الاقتصادي.وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن هذه التعليقات تسببت في حالة ارتباك وأدت إلى تراجع البورصات مرة أخرى، حيث تساءل المستثمرون عما إذا كان المجلس سوف يخفض سعر الفائدة مرة أخرى في اجتماع اللجنة في الشهر المقبل.