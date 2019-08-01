المبعوثان النوويان لسيول وواشنطن يعقدان محادثات في بانكوك

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أجرى المبعوثان النوويان لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات في تايلاند لمناقشة عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة لكوريا الشمالية، والجهود المشترك لاستئناف المحادثات النووية مع النظام.وقالت وزارة الخارجية في سيول اليوم الخميس إن "لي دو هون" ونظيره الأمريكي "ستيفن بيغون" التقيا أمس الأربعاء في بانكوك، على هامش المنتدى الإقليمي للآسيان.وقالت الوزارة إن الجانبين تبادلا تقييماتهما بشأن التطورات الأخيرة، وأفضل سبل الرد على إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ قصيرة المدى هذا الأسبوع والأسبوع الماضي.وأضافت أن الجانبين اتفقا على أن سرعة استئناف المحادثات على مستوى العمل يظل ذا أهمية قصوى، واتفقا على بذل الجهود الدبلوماسية تحقيقًا لهذه الغاية.وكان وزير الخارجية الأمريكي قد أكد أن المحادثات ستُستأنف خلال "أسبوعين"، مما يشير إلى أن الحوار قد يبدأ في وقت مبكر من هذا الشهر.