نمو مؤشر أسعار المستهلك بأقل من 1% للشهر السابع على التوالي

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ظل مؤشر أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية مستقرًا في شهر يوليو، ليسجل نموًا بأقل من 1% للشهر السابع على التوالي.ووفقًا لهيئة الإحصائيات الكورية اليوم الخميس، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بمقدار 0.6% في شهر يوليو على أساس سنوي.ولم يتجاوز معدل نمو المؤشر حاجز 1% خلال سبعة أشهر متتالية، وهي أطول فترة لاستقرار قيمة المؤشر مقارنة بفترة العشرة أشهر التي استمرت من فبراير إلى نوفمبر عام 2015.وعلى أساس شهري، فقد انخفض المؤشر بمقدار 0.3%.وقد انخفض مؤشر أسعار المنتجات الزراعية والماشية والسمكية بمقدار 0.3% في الشهر الماضي على أساس سنوي، في حين تراجعت أسعار المنتجات البترولية بمقدار 5.9% على أساس سنوي.وقال مدير إحصائيات الأسعار في الهيئة "لي دو وون" إن استمرار النمو المنخفض يعد "تراجعًا في التضخم" ولا يصل إلى مرحلة "الانكماش" بعد، لأنه كان بسبب عوامل وسياسات خارجية، وليس نتيجة انخفاض في الطلب الكلي.