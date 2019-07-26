المخابرات الكورية الجنوبية تتوقع إطلاق مزيد من الصواريخ الكورية الشمالية خلال أغسطس

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قالت وكالة المخابرات الكورية الجنوبية اليوم الخميس إن هناك احتمالا أن تقوم كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ أخرى خلال شهر أغسطس الجاري.جاء ذلك في تقرير قدمته الوكالة للجنة المعلومات البرلمانية حيث أضافت الوكالة أن بيونغ يانغ قد تطلق صواريخ أخرى احتجاجا على شراء سيول أسلحة حديثة، بينها مقاتلات الشبح من طراز "إف - 35 إيه" الأمريكية، وعلى التدريبات العسكرية المشتركة المرتقبة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وقالت المصادر ذاتها إن كوريا الشمالية تحتاج إلى تحسين نظام أسلحتها قبل استئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.وأشارت الوكالة إلى أن كوريا الشمالية اتخذت موقفا مرنا منذ إجراء لقاء بين زعيمها "كيم جونغ أون" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم" في أواخر شهر يونيو الماضي، لكنها بدأت بتوجيه انتقادات لكوريا الجنوبية منذ منتصف شهر يوليو الماضي احتجاجا على نشر الأسلحة الحديثة وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة بين سيول وواشطن.وقالت إن بيونغ يانغ تعزز أنشطتها العسكرية منذ أواخر يوليو الماضي من خلال إطلاق صواريخ قصيرة المدى ، فيما تتواصل في الوقت نفسه مع الولايات المتحدة دون فرض ضغوط عليها.