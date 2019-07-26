إنتهاء اجتماع بين وزيري الخارجية الكوري والياباني دون إحراز تقدم

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عقد اليوم الخميس في بانكوك اجتماع بين وزيري الخارجية الكوري والياباني ، لكنه انتهى دون التمكن من تضييق الفجوة بين وجهتى نظر الجانبين بشأن الخلاف التجاري.وفي الاجتماع الذي استغرق حوالي ساعة ، طالبت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" نظيرها الياباني "تارو كونو" بسحب قرار الحكومة اليابانية بفرض قيود على الصادرات لكوريا الجنوبية ، والتراجع عن خطتها بإزالة كوريا الجنوبية من قائمة الدول البيضاء.وعبرت الوزيرة "كانغ" عن قلقها الشديد من احتمال أن يؤثر قرار إزالة كوريا من قائمة الدول البيضاء تأثيرا سلبيا على الجانبين الكوري والياباني، مؤكدة على الحاجة إلى المزيد من الوقت لحل هذه القضية من خلال الحوار.ومن جانبه، لم يبد وزير الخارجية الياباني "تارو كونو" أي تغيير في موقف حكومته بهذا الشأن حيث من المتوقع أن تقوم طوكيو بإزالة كوريا من قائمة الدول البيضاء غدا الجمعة.وكرر"كونو" موقف بلاده الداعي إلى تشديد القيود على صادرات المواد الاستراتيجية لأسباب أمنية.