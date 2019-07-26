فرقة بي تي إس تتصدر قائمة

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تصدرت فرقة "بي تي إس" المرتبة الأولى ضمن قائمة "بيلبورد سوشيال 50" الأمريكية لأسبوعها السابع بعد المئة، أي منذ الأسبوع الرابع من عام 2017 وحتى الأسبوع الماضي.ويذكر أن قائمة "بيلبورد سوشيال 50" تصنف مراتب الفنانين وفقا لشهرتهم وشيوعهم في مواقع التواصل الاجتماعي.وتجدر الإشارة إلى أن ألبوم الفرقة بعنوان "خريطة الروح : بيرسونا" الذي تم الكشف عنه في شهر أبريل الماضي، يحتل المركز السابع والسبعين في قائمة "بيلبورد" الرئيسية ، كما يحتل ألبوم الفرقة الآخر بعنوان "أحب نفسك : الإجابة" الذي تم إصداره قبل عام ، المرتبة الثامنة عشرة بعد المئة ضمن القائمة.