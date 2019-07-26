الحزب الحاكم في اليابان يلغى اجتماعه مع المشرعين الكوريين الجنوبيين

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تم إلغاء اجتماع كان من المقرر عقده اليوم الخميس بين المشرعين الكوريين الجنوبيين ومسؤول كبير في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان.وطبقا لما ذكره المشرعون الكوريون الجنوبيون الذين زاروا اليابان في محاولة لحل الخلاف التجاري بين البلدين، ألغى الحزب الحاكم الياباني اجتماعا بين الوفد البرلماني الكوري وبين أمين عام الحزب الياباني "توشيهيرو نيكاي".وكان "نيكاي" قد ألغى أيضا من جانب أحادي اجتماعا كان من المقرر عقده أمس الأربعاء مع المشرعين الكوريين ، وذلك قبل 15 دقيقة من موعد الاجتماع.ويهدف الوفد البرلماني الكوري من خلال الاجتماع بأمين عام الحزب الحاكم الياباني إلى دعوة اليابان إلى سحب خطتها لإزالة كوريا الجنوبية من قائمة الدول البيضاء .ومن جانبه، قال رئيس لجنة الانتخابات للحزب الحاكم الياباني في تصريح أدلى به في برنامج تلفزيوني أمس الأربعاء إن مجلس الوزراء الياباني سيصادق على مشروع القانون الخاص بإزالة كوريا الجنوبية من قائمة الدول البيضاء في اجتماعه الذي سيعقد غدا الجمعة.