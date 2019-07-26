سيول تشير إلى ظلم القيود التجارية اليابانية في مؤتمر بكين

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم الخميس إن وزيرة التجارة "يو ميونغ هي" ستشارك في المؤتمر الوزاري للشراكة الاقتصادية الاقليمية الشاملة التي سيعقد في بكين يومي الجمعة والسبت القادمين بحضور وزراء تجارة 16 دولة آسيوية وباسيفيكية.وستقوم الوزيرة الكورية بتقديم شرح حول تداعيات القيود التجارية اليابانية على مبدأ تحرير التجارة الذي تسعى إلى تحقيقه الشراكة الاقتصادية الاقليمية الشاملة، وحول الخسائر المحتملة التي ستتسبب فيها للدول ذات الصلة.وكانت الوزيرة الكورية قد اقترحت على وزير الاقتصاد والصناعة الياباني إجراء لقاء بينهما، لكن الوزير الياباني رفض هذا الإقتراح .وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجمع فيها وزراء تجارة من 16 دولة عضو في الشراكة الاقتصادية الاقليمية الشاملة منذ فرضت طوكيو قيودها على الصادرات لسيول.ويذكر أن الاتفاق المعروف باسم "الشراكة الاقتصادية الاقليمية الشمالية" قد تم إطلاقه عام 2012 بقيادة الصين حيث يضم في عضويته الدول العشر الأعضاء في اتحاد جنوب شرق آسيا "آسيان" إلى جانب الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزلاندا والهند.