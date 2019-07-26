تراجع الصادرات الكورية للشهر الثامن على التوالي

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بلغ حجم الصادرات الكورية في شهر يوليو الماضي 46.14 مليار دولار بانخفاض نسبته 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مسجلا بذلك تراجعا للشهر الثامن على التوالي منذ شهر ديسمبر من العام الماضي، وفق تقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم الخميس.وأرجع التقرير السبب في تراجع الصادرات الكورية إلى انخفاض حجم صادرات أشباه الموصلات والمنتجات البيتروكيمائية.وقال التقرير إن صادرات أشباه الموصلات في يوليو الماضي شهدت زيادة بنسبة 14.9% من حيث الحجم ، فيما شهدت انخفاضا بنسبة 28.1% من حيث القيمة نتيجة تعرض أسعار أشباه الموصلات لتراجع حاد.وزادت صادرات المنتجات البيتروكيميائية بنسبة 10% من حيث الحجم، فيما انخفضت بنسبة 12.4% من حيث القيمة.أما حجم صادرات السيارات والأدوات الكهربائية المنزلية ومستحضرات التجميل فيشهد زيادة مستمرة.كما أشار التقرير إلى أن حجم الصادرات الكورية للصين في شهر يوليو الماضي قد شهد تراجعا بنسبة 16.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك انخفاضا للشهر التاسع على التوالي.وبلغ حجم الواردات الكورية 43.7 مليار دولار في يوليو الماضي، فيما شهد الميزان التجاري الكوري فائضا للشهر التسعين على التوالي.ومن المتوقع أن تتأثر التجارة بين كوريا واليابان والصادرات الكورية لليابان تأثرا سلبيا في حال تمت إزالة كوريا من القائمة اليابانية للدول البيضاء.