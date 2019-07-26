جندي كوري شمالي يعرب عن نيته اللجوء إلى الجنوب

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قال مدير الشؤون العامة لهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية "كيم جون لاك" في موجز صحفي اليوم الخميس إن الرجل الكوري الشمالي الذي تم احتجازه بعد عبوره الحدود بين الكوريتين هو جندي أعرب عن نيته اللجوء إلى كوريا الجنوبية.وكانت هيئة الأركان المشتركة قد صرحت اليوم الخميس بأن أجهزة المراقبة الحرارية رصدت نقاط حرارة مجهولة تتحرك باتجاه الجنوب وتعبر خط الحدود العسكرية بين الكوريتين داخل المنطقة منزوعة السلاح في الساعة الحادية عشرة و38 دقيقة من مساء أمس الأربعاء حيث تم احتجاز الجندي في الساعة الحادية عشرة و56 دقيقة .وقالت إنه لم يتم رصد أية تحركات غير عادية للجيش الكوري الشمالي بعد عبور الجندي الشمالي لخط الحدود العسكرية نحو الجنوب.وذكرت نفس المصادر أنها تجرى حاليا التحقيقات مع الجندي الشمالي للتعرف على رتبته ومهامه في الجيش الكوري الشمالي وسبب لجوءه إلى كوريا الجنوبية.