مون يعقد اجتماعًا لمجلس الوزراء حول قيود التصدير اليابانية

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عقد الرئيس الكوري "مون جي اين" اجتماعًا لمجلس الوزراء بشأن الخطوة المتوقعة من اليابان يوم غد الجمعة لإزالة كوريا الجنوبية من قائمة الدول البيضاء التي تتمتع بإجراءات تجارية تفضيلية.وقالت المتحدثة باسم الرئاسة "كو مين جونج" في موجز صحفي مكتوب إن الاجتماع بدأ اليوم الخميس في حدود الساعة 10:30 صباحا واستمر لمدة ساعتين و 15 دقيقة.وقالت "كو" إن الرئيس "مون" تلقى إحاطة حول الوضع المتعلق بقيود التصدير اليابانية واطلع على الظروف الحالية.وحضر الاجتماع رئيس الوزراء ووزراء المالية والصناعة والدفاع وكذلك النائب الأول لوزير الخارجية.كما حضر الاجتماع رئيس هيئة الأركان ومستشارالأمن القومي ورئيس سكرتارية الرئاسية إلى جانب سكرتيري الرئاسة للاقتصاد والشؤون السياسية والعلاقات العامة.ومن المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء الياباني غدا الجمعة على مشروع قانون يقضي بسحب كوريا الجنوبية من قائمة الدول التي تتمتع بإجراءات تجارية تفضيلية .