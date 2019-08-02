هيئة الأركان المشتركة: كوريا الشمالية تطلق قذائف قصيرة المدى مجهولة الهوية

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قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت قذائف قصيرة المدى مجهولة الهوية، قبالة ساحلها الشرقي، في وقت مبكر من صباح الجمعة.وقد قالت هيئة الأركان المشتركة إن القذائف أطلقت في الساعة 2:59 و3:23 صباح الجمعة، من منطقة "يونغ هنغ" بمقاطعة "هام كيونغ" الجنوبية، في اتجاه البحر الشرقي.وقالت هيئة الأركان إن الجيش الكوري يراقب الوضع عن كثب، تحسبًا لحدوث عمليات إطلاق إضافية، مع الحفاظ على وضعية الاستعداد.وفي الأسبوع الماضي، أجرت كوريا الشمالية اختبارًا لصاروخين باليستيين قصيري المدى، قائلة إن الاختبار أرسل "تحذيرا رسميا" إلى الجنوب، بشأن مناوراتها العسكرية المخطط لها مع الولايات المتحدة في شهر أغسطس.ثم أطلقت صاروخين مماثلين أول أمس الأربعاء.لكن وسائل الإعلام الكورية الشمالية نشرت تقييمًا آخر، وقالت إن الاختبار كان لنظام جديد لإطلاق الصواريخ الموجهة، ونشرت صورًا تشير على ما يبدو إلى أن القذائف التي أطلقت يوم الأربعاء كانت مجرد صواريخ غير باليستية.