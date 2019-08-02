واشنطن تؤكد علمها بالإطلاق الأخير للصواريخ الكورية الشمالية

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قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى أمس الخميس إن الولايات المتحدة تدرك الإطلاق الأخير للقذائف في كوريا الشمالية، وتتشاور عن كثب مع كوريا الجنوبية واليابان.وقال المسؤول لوكالة يونهاب الإخبارية إن الولايات المتحدة على علم بالتقارير العامة عن "عمليات الإطلاق الإضافية" التي قامت بها كوريا الشمالية.وكانت رئاسة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قد أعلنت أن كوريا الشمالية أطلقت قذائف قصيرة المدى مجهولة الهوية قبالة سواحلها الشرقية صباح اليوم الجمعة بالتوقيت الكوري، وهي المرة الثالثة خلال ما يزيد قليلًا عن أسبوع.وقد أطلق الشمال اثنين مما وصفته رئاسة الأركان المشتركة بأنه صواريخ باليستية قصيرة المدى أول أمس الأربعاء، وكذلك يوم الخميس الماضي.