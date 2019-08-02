سيول تكرر أن الشمال أجرى اختبارًا على صواريخ باليستية وليس نظام صواريخ متعدد

Photo : KBS News

حافظ الجيش الكوري الجنوبي على رأيه القائل بأن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ باليستية، بعد أن ادعت بيونغ يانغ أنها أجرت اختبارًا لأنظمة توجيه صاروخية جديدة.وفي بيان صدر أمس الخميس، قالت رئاسة الأركان المشتركة إنه لا يوجد أي تغيير في تقييم سلطات الاستخبارات المشتركة مع الولايات المتحدة بأن الصاروخين هما نوع جديد من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى.وقد ذكرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أشرف على اختبار لنظام صاروخي موجه من نوع جديد، ونشرت صورًا للحظة الإطلاق.وقالت رئاسة الأركان المشتركة إنها تقوم بحليل الصور.