جماعات مدنية تحث سيول على عدم إرسال قواتها إلى مضيق هرمز

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عقدت مجموعتان مدنيتان من كوريا الجنوبية مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا أمس الخميس، لدعوة الحكومة الكورية إلى رفض طلب واشنطن بإرسال قواتها إلى مضيق هرمز.وأشارت المجموعات إلى تقرير إعلامي محلي ذكر أن الحكومة قررت إرسال وحدة مكافحة القرصنة "تشيونغ هيه" إلى المنطقة، وسط التوترات المتزايدة بين إيران والولايات المتحدة، وهو ما نفته سيول لاحقًا.وحذرت المجموعتان من أن نشر الوحدة قد يؤدي إلى نشر القوات الكورية في موقف خطير وواسع النطاق، ودعت الحكومة إلى التوقف على الفور عن أي مناقشات ذات صلة.وألقت المجموعتان باللائمة على التدابير أحادية الجانب التي اتخذتها الحكومة الأمريكية لفرض عقوبات على إيران، وقالت إن نشر القوات الكورية لدعم التهديدات العسكرية الأمريكية لا يتوافق مع واجب الجيش الكوري الجنوبي بالمساهمة في السلام العالمي.