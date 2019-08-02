رئيس الاستخبارات الكورية يعارض إلغاء اتفاق تبادل المعلومات مع اليابان

حذر رئيس وكالة الاستخبارات في كوريا الجنوبية من أن تستخدم سيول صفقة تبادل المعلومات العسكرية مع طوكيو كوسيلة ضغط في نزاعها حول القيود التجارية اليابانية.وعبر "سوه هون"، رئيس جهاز الاستخبارات الوطني، أمس الخميس عن رفضه لإمكانية إلغاء اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية، أثناء حديثه أمام لجنة الاستخبارات البرلمانية.وقال إن الاتفاق يحمل أهمية عملية ورمزية لكوريا الجنوبية. وكانت وزارة الخارجية في سيول قد أعلنت قبل ذلك أنها قد تفكر في إلغاء الاتفاق، اعتمادًا على موقف اليابانوردًا على سؤال حول استئناف محادثات نزع السلاح النووي بين واشنطن وبيونغ يانغ على مستوى العمل، قال "سوه" إنه من المتوقع استئناف المحادثات هذا الشهر.وقد وقعت سيول وطوكيو على الاتفاق في نوفمبر 2016، بسبب التقدم السريع لكوريا الشمالية في برامجها النووية والتقليدية، ويصادف يوم 24 أغسطس الموعد النهائي لأحد الطرفين أن يعلن عن إلغاء الصفقة.