اجتماع بين وزراء خارجية سيول وواشنطن وطوكيو في تايلاند

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من المقرر أن يجتمع وزراء الخارجية من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في تايلاند اليوم الجمعة، حيث يتوقع أن تفرض طوكيو اليوم قيودًا تجارية إضافية على سيول.ومن المقرر عقد المحادثات بين "كانغ كيونغ هوا" ونظرائها الأمريكي "مايك بومبيو" والياباني "تارو كونو" في الساعة 6:30 مساءً في بانكوك، على هامش المنتدى الإقليمي للآسيان.وقبل الاجتماع الثلاثي، من المقرر أن يعقد الوزير "بومبيو" اجتماعًا فرديًّا مع الوزير الياباني "كونو"، ثم مع "كانغ".ومن المرجح أن تأتي الاجتماعات بعد اجتماع مجلس الوزراء في اليابان لوضع اللمسات الأخيرة على قرار إسقاط سيول من "القائمة البيضاء" للدول التي تُمنح معاملة تجارية تفضيلية.وفي المحادثات المرتقبة، من المتوقع أن يعرب "بومبيو" عن قلقه إزاء النزاع التجاري بين سيول وطوكيو، وأن يشجع حلفاء الولايات المتحدة على حل نزاعاتهم.