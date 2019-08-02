اليابان تزيل اسم كوريا الجنوبية من قائمة الدول البيضاء

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قررت الحكومة اليابانية إزالة اسم كوريا الجنوبية من قائمة الدول البيضاء التي تتمتع بمعاملة تفضيلية في التجارة مع اليابان.وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن حكومة "طوكيو" اتخذت هذا القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد صباح اليوم الجمعة .ومن المتوقع أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد 3 أسابيع من الآن ، أي يوم السادس والعشرين من شهر أغسطس الجاري.وكانت التوترات بين طوكيو وسيول قد تصاعدت منذ أواخر العام الماضي بعد أن أمرت المحكمة العليا الكورية الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري الكوريين في زمن الحرب العالمية الثانية.وقالت اليابان إن جميع القضايا المتعلقة بهذا الشأن قد تم حلها من خلال المعاهدة الثنائية التي تم توقيعها عام 1965 ، مؤكدة أن مطالبات التعويض غير صالحة.وبعد أن رفضت الشركات اليابانية الامتثال لذلك الحكم، تم الاستيلاء على أصولها في كوريا الجنوبية.وردا على ذلك، فرضت اليابان قيودا على تصدير 3 من المواد ذات التقنية العالية إلى كورياالجنوبية المستخدمة في صنع رقائق أشباه الموصلات والشاشات.والجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية هي الدولة الآسوية الوحيدة ضمن قائمة الدول البيضاء التي تضم 27 دولة .وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة اليابانية بإزالة دولة من قائمة الدول البيضاء .وبموجب هذا القرار، ستحتاج الشركات اليابانية إلى الحصول على تصاريح من الحكومة اليابانية عند تصدير منتجاتها إلى كوريا الجنوبية ، مما قد يتسبب في تأخير أو تعطيل الصادرات إليها.