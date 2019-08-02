وزراء خارجية سيول وواشنطن وطوكيو يجتمعون وسط إزالة كوريا من قائمة الدول البيضاء

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يجتمع وزراء الخارجية من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في تايلاند مساء اليوم الجمعة على هامش المنتدى الإقليمي للآسيان، على خلفية قرار حكومة "طوكيو" بإزالة كوريا الجنوبية من قائمة الدول البيضاء.ومن المقرر عقد اجتماعين منفصلين بين وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" وكل من وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" ووزير الخارجية الياباني "تارو كونو" قبل عقد اجتماع ثلاثي بينهم.وتبين أن الولايات المتحدة قد حاولت التوسط في الخلاف القائم بين كوريا الجنوبية واليابان قبل اتخاذ طوكيو قرارا بإزالة كوريا من قائمة الدول البيضاء ، لكن المحاولة باءت بالفشل.وقد عقد اجتماع بين وزيري الخارجية الكوري والياباني أمس الخميس في بانكوك تمسك خلاله الوزير الياباني بموقف حكومته القاضي بإزالة كوريا من تلك القائمة .ومن المتوقع أن يتم تناول القضايا المتصلة بهذا الشأن خلال اجتماع ثلاثي يعقد بين وزراء الخارجية الكوري والأمريكي والياباني.