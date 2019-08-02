سيول تعرب عن أسفها الشديد لإطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية

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أعربت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية اليوم الجمعة عن أسفها الشديد لإطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية ، مشيرة إلى أن ذلك سيؤثر تأثيرا سلبيا على الجهود المبذولة لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.وقال نائب المتحدث باسم الوزارة "كيم أون هان" في موجز صحفي إنه من الصعب تحديد الهدف بشكل علني من وراء إطلاق "بيونغ يانغ" للصواريخ في ثلاث مرات خلال ما يزيد قليلا عن أسبوع.وأضاف المصدر ذاته أن حكومة "سيول" ستكون مستعدة تماما لمواجهة إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية، من خلال مراقبة التطورات التي تحملها تصرفات بيونغ يانغ.وفيما يخص التحذيرات التي وجهتها كوريا الشمالية للجنوب، قال المتحدث باسم الوزارة إن "سيول" لا تزال تتمسك بموقفها الداعي إلى الالتزام بما ينص عليه البيان المشترك بين الكوريتين مضيفا الوزارة لم تبد موقفها الرسمي بعد بشأن إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية عبر مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين.