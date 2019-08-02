وزيرة الخارجية الكورية تعرب عن قلقها من القرار الياباني بإزالة كوريا من قائمة الدول البيضاء

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أعربت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" عن قلقها الشديد من القرار الذي اتخذته الحكومة اليابانية بإزالة كوريا الجنوبية من قائمة الدول البيضاء .جاء ذلك في كلمة ألقتها الوزيرة "كانغ" في اجتماع للمنتدى الإقليمي للآسيان زائد 3 عقد اليوم الجمعة في بانكوك حيث أضافت أنها تود لفت انتباه الدول المشاركة بأن حكومة طوكيو أزالت كوريا من قائمة الدول البيضاء من جانب أحادي وبطريقة تعسفية.وردا على ذلك، قال وزير الخارجية الياباني "تارو كونو" إن قرار اليابان يدخل ضمن الإجراءت القانونية التي تتوافق بشكل تام مع نظام التجارة الحرة .