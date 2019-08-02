مكتب الرئاسة الكورية يعرب عن أسفه الشديد لإزالة كوريا من قائمة الدول البيضاء

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أعربت المتحدثة باسم مكتب الرئاسة الكورية "كو مين جونغ" اليوم الجمعة عن أسف حكومة سيول الشديد لقرار الحكومة اليابانية بإزالة كوريا الجنوبية من قائمة الدول البيضاء ، قائلة إن الحكومة الكورية ستواجه بشكل صارم الإجراءات اليابانية غير العادلة .وأكدت المتحدثة أن سيول قد حاولت حل القضية من خلال المباحثات الدبلوماسية والحوار، إلا أن الحكومة اليابانية رفضت ذلك.ومن المقرر أن يتم تشكيل فريقي عمل ومراقبة داخل مكتب الرئاسة الكورية لمواجهة إجراءات انتقامية إضافية محتملة من الجانب الياباني.وسيرأس فريق العمل مدير مراقبة التخطيط الإداري "يون غون يونغ" ، فيما يرأس فريق المراقبة رئيس الديوان الرئاسي للسياسات "كيم سانغ جو".ومن المقرر أيضا أن يعقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" اجتماعا لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الجمعة حيث سيتم بثه على الهواء.