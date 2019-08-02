مسؤول أمريكي يعرب عن قلقه من الإجراءات الاقتصادية الانتقامية اليابانية ضد كوريا

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ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن مسؤولا في الحكومة الأمريكية قد أعرب عن قلقه من الإجراءات الاقتصادية الانتقامية اليابانية ضد كوريا الجنوبية.جاء تصريح المسؤول الأمريكي قبل يوم واحد من اتخاذ مجلس الوزراء الياباني قرارا بإزالة كوريا الجنوبية من قائمة الدول البيضاء حيث أضاف المسؤول أن الخلاف التجاري بين سيول وطوكيو سيؤثر سلبا ليس فقط على اقتصاد البلدين، بل على مجالات أخرى، داعيا كوريا الجنوبية واليابان إلى بحث إمكانية توقيع اتفاقية لوقف النزاعات بينهما.وقال المسؤول الأمريكي إن العلاقات بين سيول وطوكيو قد تصبح أكثر سوءا في حال يتم بيع أصول الشركات اليابانية المجمدة في كوريا الجنوبية لتقديم تعويضات لضحايا العمل القسري الكوريين خلال الحزب العالمية الثانية.