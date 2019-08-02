ردود فعل حزبية غاضبة على قرار اليابان بإزالة كوريا من قائمة الدول البيضاء

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بدأت الأحزاب السياسية الخمسة في البلاد بإتخاذ إجراءات طارئة لمواجهة قرار الحكومة اليابانية بازالة كوريا من قائمة الدول البيضاء.وعقد رئيس البرلمان الكوري "مون هي سانغ" اجتماعا طارئا لمساعديه وأعرب عن أسفه الشديد للقرار الياباني في بيان أصدره المتحدث باسم البرلمان .وأكد "مون" أن حكومة رئيس الوزراء "شينزو آبيه" ستكون مسؤولة عن جميع الأثار الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية الناجمة عن القرار.من جانبه، عقد رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "لي هيه تشان" اجتماعات طارئة حيث أعرب عن غضبه الشديد للإجراءات اليابانية، مؤكدا على ضرورة مواجهة القضية بتصميم حازم.أما حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي فعقد بدوره اجتماعا طارئا وصف خلاله رئيس الحزب "هوانغ كيو آن" قرار طوكيو بأنه قرار خاطئ، يسيء للعلاقات بين البلدين .من جانبه عقد رئيس حزب الإصلاح المستقبلي المعارض الصغير "سون هاك كيو" مؤتمرا صحفيا طارئا ، كما عقد حزب السلام الديمقراطي وحزب العدل المعارضيان الآخران اجتماعات طارئة.