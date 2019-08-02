كوريا الجنوبية ترد على اليابان باستبعادها من قائمتها البيضاء

Photo : YONHAP News

قالت سيول إنه سترد على استبعاد اليابان لكوريا الجنوبية من قائمتها الخاصة بالشركاء التجاريين الثقات من خلال إجراء مماثل.وأعلن وزير المالية "هونغ نام كي" هذه الخطوة اليوم الجمعة خلال مؤتمر وزاري مشترك عُقِد في أعقاب القيود التجارية الإضافية التي فرضتها اليابان على كوريا الجنوبية. وقال إن حكومة كوريا الجنوبية ستبدأ في اتخاذ خطوات لحذف اليابان من "القائمة التجارية البيضاء" الخاصة بكوريا، وستشدد ضوابط التصدير.وأكد الوزير على أن سيول ستحث طوكيو بقوة على التراجع عن تلك الخطوة من خلال القنوات المختلفة، والجلوس على طاولة المفاوضات، مع مواصلة الجهود لحل القضية دبلوماسيًّا.لكنه أكد أن سيول ستواصل تعزيز الضوابط المتعلقة بالسلامة على المنتجات اليابانية، بدءًا من مجالات السياحة والأغذية والتخلص من النفايات.كما قال إن الحكومة ستسارع أيضًا في تقديم شكاوى رسمية ضد القيود التجارية التي تفرضها طوكيو أمام منظمة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أنها تشكل انتهاكًا صارخًا لمعايير منظمة التجارة العالمية.