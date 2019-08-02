وزيرة الخارجية: واشنطن تشعر بقلق عميق إزاء قرار اليابان الأخير ضد سيول

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قالت وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا" إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء قرار اليابان الأخير بإزالة كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء لشركائها التجاريين المفضلين.وقالت "كانغ" أيضًا إن الولايات المتحدة تعهدت ببذل كل ما في وسعها لمعالجة الموقف الأخير، وذلك في تصريحاتها للصحفيين اليوم الجمعة، بعد اجتماعها مع نظرائها الأمريكي والياباني، في الاجتماع الثلاثي الذي عُقِد على هامش المنتدى الإقليمي في بانكوك.وقالت الوزيرة الكورية إنها أعربت عن قلق سيول الشديد، وحثت طوكيو على التراجع عن قرارها على الفور والحوار.وأكدت الوزيرة أن سيول واصلت باستمرار دعوة طوكيو إلى معالجة الخلافات من خلال الحوار، وقالت إن واشنطن انضمت أيضًا إلى تلك الدعوة ولكن دون جدوى، وأكدت مجددًا أسفها العميق لقرار اليابان.وقالت "كانغ" إنه يتعين على اليابان تحمل المسؤولية عن الموقف الأخير وسحب قيود التصدير على الفور، وإلغاء قرارها بإزالة كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء، والسعي بدلًا من ذلك إلى حل القضايا من خلال الحوار.وردًّا على سؤال حول ما إذا كان قد تم تقديم اقتراح جديد بعد رفض اليابان، لم تعلق "كانغ" على السؤال.