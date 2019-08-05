أرباح الشركات الكورية تنخفض بنسبة 40% في النصف الأول من العام

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شهدت مجموعات الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية انخفاضا في أرباحها التشغيلية بنسبة 40% تقريبًا في النصف الأول من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ووفقًا لتقرير صادر عن موقع "سي إي أو سكور" أمس الأحد، بلغ حجم الأرباح التشغيلية الإجمالية لـ55 من بين أكبر 100 شركة كورية مدرجة في البورصة، والتي أعلنت عن أرباحها التشغيلية في النصف الأول، 42,8 تريليون وون، بانخفاض نسبته 39,8% مقارنة بالعام الماضي.وخلال نفس تلك الفترة المذكورة، ارتفعت مبيعات هذه الشركات بنسبة 1,2% لتصل إلى 592 تريليون وون.وأرجع التقرير ذلك الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض الأرباح التشغيلية لشركتيْ "سام سونغ" و"إس كيه هاينكس"، وهما أكبر شركتين لإنتاج الرقائق الإلكترونية في كوريا، حيث انخفضت أرباحهما التشغيلية بنسبة 57,9% و79,8% على التوالي. وقد شكل الانخفاض في الأرباح التشغيلية لهاتين الشركتين أكثر من 90% من إجمالي الانخفاض في الأرباح التشغيلية للـ55 شركة.