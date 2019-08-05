الحكومة الكورية تعقد اجتماعا مع الشركات لمناقشة القيود التجارية اليابانية

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عقدت الحكومة الكورية أمس الأحد اجتماعًا طارئًا مع ممثلي جمعيات رجال الأعمال لمناقشة الردود الممكنة على قرار اليابان بإزالة اسم كوريا الجنوبية من "القائمة البيضاء" للدول التي تتلقى معاملة تجارية تفضيلية من قبل طوكيو. وخلال الاجتماع الذي عُقد في سيول، تعهد وزير التجارة والصناعة والطاقة "سونغ يون مو" بالتعاون السلس مع الشركات وتعهد بالسعي إلى اتخاذ جميع تدابير الدعم. وقد تم عقد الاجتماع للتحقق من أوضاع القطاعات الصناعية المختلفة، بما في ذلك قطاع أشباه الموصلات وشاشات العرض والسيارات، فيما يتعلق بقيود التصدير اليابانية، والاستماع إلى آراء ومقترحات الشركات المعنية.وقال الوزير "سونغ" إن الحكومة ستقوم بتعبئة جميع قدراتها للمساعدة في تخفيف الأعباء عن الشركات المتضررة، والبحث عن جميع تدابير الدعم الممكنة بما في ذلك المزايا الضريبية، وإلغاء القيود لضمان الإمداد السلس للأجزاء والقطع والمواد للشركات المحلية.وقد قررت الحكومة أيضًا إنشاء قناة اتصال رفيعة المستوى بين الحكومة والشركات.