كوريا تخصص تريليون وون للتغلب على القيود التجارية اليابانية

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قررت الحكومة والمكتب الرئاسي والحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية تخصيص أكثر من تريليون وون في ميزانية العام القادم لمواجهة تأثيرات القيود التجارية اليابانية.وقال كبير صانعي السياسات في الحزب الحاكم "تشو جونغ شيك" في تصريحات أدلى بها أمس الأحد إن الكتلة الحاكمة اتخذت القرار خلال اجتماع لمناقشة الموقف بعد قرار اليابان بإزالة اسم كوريا الجنوبية من "القائمة البيضاء" للدول التي تتلقى معاملة تجارية تفضيلية من قبل طوكيو.كما صرح "تشو" للصحفيين بعد الاجتماع بأن الأطراف الثلاثة وافقت على تعبئة جميع الموارد المتاحة في القطاعات المالية والقانونية والضريبية والمالية لتعزيز صناعات المواد والأجزاء والمعدات. واتفقت الأطراف الثلاثة على تشكيل لجنة تقودها الحكومة لقيادة وتنسيق هذه الجهود، برئاسة وزير المالية والاستراتيجية "هونغ نام كي". وعلاوة على ذلك، ستعمل الحكومة والحزب الحاكم على تحسين القوانين واللوائح الحالية تلبية لطلب الشركات ومراكز البحوث المحلية.