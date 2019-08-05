وفاة إحدى ضحايا الاسترقاق الجنسي الياباني

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توفيت إحدى الضحايا الكوريات للاسترقاق الجنسي الذي ارتكبته القوات اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية.وقالت المجموعة الكورية "المجلس الكوري للعدالة والذكرى لضحايا الاسترقاق الجنسي"، إن الضحية المسنة التي كانت تعيش في العاصمة سيول، توفيت صباح أمس الأحد. وأعرب المجلس عن أمله في أن تنعم السيدة المتوفاة بالرحمة بعيدا عن كل ذكرياتها المؤلمة وأن تستريح في سلام.كما أعربت "جين سون مي" وزيرة المساواة بين الجنسين والأسرة عن عميق تعازيها للضحية وعائلتها.وبهذا يكون قد تبقى 20 فقط على قيد الحياة من الضحايا الكوريات للاسترقاق الجنسي الذي ارتكبته الإمبراطورية اليابانية في زمن الحرب.