كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تبدآن مناورات عسكرية مشتركة اليوم

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ستبدأ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريباتهما العسكرية المشتركة كما هو مقرر لها اليوم الاثنين، وذلك على الرغم من الاستفزازات والتهديدات الأخيرة من قبل كوريا الشمالية.وسوف تُعقد تدريبات مركز القيادة بواسطة المحاكاة بالكمبيوتر لمدة أسبوعين تقريبًا، وهي مصممة لتدريب الأفراد العسكريين الأمريكيين والكوريين الجنوبيين على كيفية التعامل مع الأوضاع الأمنية الطارئة في شبه الجزيرة الكورية.وصرح مصدر عسكري كوري مسؤول بأن اللقب الرسمي والجدول الزمني للتدريبات المشتركة سوف يُعلن عنه هذا الأسبوع.وسوف يشارك في هذه التدريبات المشتركة كل من رئاسة الأركان المشتركة، والجيش والقوات البحرية والقوات الجوية من الجانب الكوري الجنوبي، وكذلك قيادة القوات الكورية الأمريكية المشتركة، وقيادة القوات الأمريكية في كوريا، وقيادة القوات الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ.وبعد إجراء التدريبات، سيتحقق البلدان الحليفان من القدرات التشغيلية للجانب الكوري لتسلم قيادة العمليات العسكرية في وقت الحرب، من الجانب الأمريكي.