إعصار فرانسيسكو يمر بشبه الجزيرة الكورية مساء الغد الثلاثاء

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من المتوقع أن يمر إعصار "فرانسيسكو" بشبه الجزيرة الكورية ليل الغد الثلاثاء، مما سيؤدي إلى هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية في معظم أنحاء البلاد.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم الاثنين إنه من المتوقع أن يدخل الإعصار الثامن لهذا الموسم من المياه الساحلية الجنوبية لكوريا بعد اجتياز جزيرة "كيوشو" اليابانية. ومن المتوقع أن يتحرك الإعصار إلى الداخل قبل أن يتجه إلى الشمال الشرقي، ثم يخرج من شبه الجزيرة الكورية إلى البحر مساء الأربعاء. ومن المتوقع أيضا أن تشعر المناطق الجنوبية بآثار إعصار "فرانسيسكو" بحلول الغد، وأن تشمل تلك الآثار كل أنحاء البلاد يوم الأربعاء. وتوقع التقرير أن تصل معدلات الأمطار على المناطق الجنوبية وكذلك على مقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ" ومقاطعة "كانغ وان" ما بين 50 إلى 150 ملليمترا حتى يوم الأربعاء، بينما ستصل معدلات الأمطار في بعض المناطق الساحلية إلى أكثر من 200 ملليمتر. وأضاف التقرير أن منطقة العاصمة سيول ومقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" ومقاطعتيْ شمال وجنوب "جولا" ستشهد أمطارا بمعدلات تتراوح بين 10 إلى 60 ملليمترا.ويذكر أنه يتم تصنيف إعصار "فرانسيسكو" على أنه "صغير" بضغط مركزي يبلغ 985 هكتوباسكال، لكنه يكتسب قوة بشكل مضطرد في أثناء تحركه شمالًا من غرب المحيط الهادئ.