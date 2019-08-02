كوريا الجنوبية تدرس إجراء مناورات بحرية في جزر دوكدو هذا الشهر

Photo : YONHAP News

تدرس كوريا الجنوبية إجراء مناورات دفاعية في جزر"دوكدو" خلال شهر أغسطس الجاري والتي كانت "سيول" قد أجلتها لتجنب تفاقم العلاقات مع "طوكيو".والجدير بالذكر أن المناورات للدفاع عن جزر"دوكدو" هي مناورات شبه سنوية مشتركة بين القوات البحرية والجوية، بمشاركة عدد من السفن التابعة للقوات البحرية وخفر السواحل وطائرة دورية بحرية، بالإضافة إلى عدد من المقاتلات.وكان من المعتاد إجراء المناورات خلال النصف الأول في شهري مايو أو يونيو من كل عام ، إلا أنه تم تأجيلها لتهدئة العلاقات المتوترة بين "سيول"و"طوكيو" الناجمة عن الحكم الذي أمرت به المحكمة العليا الكورية الشركات اليابانية بتقديم تعويضات لضحايا العمل القسري الكوريين خلال الحرب العالمية الثانية.وقال مسؤول في وزارة الدفاع الكورية إنه لم يتم تحديد موعد المناورات البحرية في جزر"دوكدو" ، مشيرا إلى أن هناك إجماعا على أنه لم يعد بإمكان كوريا تأجيل المناورات.ومن المتوقع أن يتم إجراء المناورات خلال شهر أغسطس الجاري، نظرا لمضي "طوكيو" قدما في الإساءة لوضع العلاقات مع "سيول" من خلال إزالة كوريا من قائمة الدول البيضاء.وتبين أن الحكومة الكورية تدرس إجراء المناورات بالتزامن مع موعد انتهاء صلاحية اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية الموقعة بين "سيول" و"طوكيو" يوم الرابع والعشرين من هذا الشهر.