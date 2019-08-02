زيادة حجم احتياطي النقد الأجنبي لكوريا في يوليو

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بلغ حجم احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية 403.11 مليار دولار في نهاية شهر يوليو الماضي، بزيادة مقدارها 40 مليون دولار مقارنة بالشهر الأسبق وفق تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الاثنين.وأرجع التقرير السبب في ذلك إلى زيادة حجم الأرباح التي تم تحقيقها من خلال تشغيل أصول العملة الأجنبية، منها السندات العالمية التي شهدت ارتفاعا في أسعارها في أعقاب تخفيض سعر الفائدة القياسي في الولايات المتحدة.وبهذا، حافظت كوريا على مرتبتها التاسعة على مستوى العالم من حيث حجم احتياطي النقد الأجنبي.واحتلت الصين المرتبة الأولى ب3 تريليونات و119.2 مليار دولار، وتلتها اليابان بتريليون و322.3 مليار دولار.