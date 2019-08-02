إطلاق الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا وماليزيا

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افتتحت اليوم الاثنين في سيول الجولة الثانية من المفاوضات لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين كوريا الجنوبية وماليزيا، حيث سيستمر انعقادها لمدة يومين.والجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية ومالزيا قد توصلتا إلى اتفاق على توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بينهما خلال القمة الكورية الماليزية التي عقدت في شهر مارس الماضي.وعقدت الجولة الأولى من المفاوضات في كوالالمبور في شهر يوليو الماضي، حيث اتفق الجانبان على التفاصيل المتعلقة بنطاق التفاوض وجدول أعمال المفاوضات.وسيتم في الجولة الثانية في سيول تناول القضايا المتعلقة بالتحريرالإضافي لسوقي البلدين، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، بالإضافة إلى المعايير الخاصة بتحديد مكان إنتاج المنتجات.وتقاسم الطرفان الآراء حول الفرصة التي تشكلها المفاوضات من أجل تحقيق قفزة ثانية للعلاقات الاقتصادية بين كوريا ومالزيا، والتي يرجع تاريخها إلى عام 1960 حين تمت إقامة علاقات دبلوماسية بينهما.وأعربت الوزارة الكورية عن أملها في أن تلعب اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا وماليزيا دورا في زيادة تقدم الشركات الكورية إلى السوق الماليزية وبناء قاعدة أساسية لتنويع التجارة للشركات الكورية.