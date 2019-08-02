ارتفاع حاد في سعر الصرف وهبوط كبير في سوق البورصة في كوريا

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شهد سعر صرف الوون الكوري صباح اليوم الاثنين ارتفاعا حادا أمام الدولار الأمريكي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ 3 سنوات و5 أشهر حيث زاد عن 1218 وونا مقابل الدولار الأمريكي الواحد قبل أن تغلق سوق الصرف عند مستوى 1215.7 وونا، بارتفاع نسبته 1.27% مقارنة بيوم الجمعة الماضي.ويرجع السبب في هذه الزيادة إلى الركود في التجارة العالمية الناجم عن توسيع التجارة الحمائية وارتفاع صرف الوان الصيني أمام الدولار الأمريكي.كما شهد سوق البورصة الكورية هبوطا كبيرا بسبب الارتفاع في سعر الصرف ، حيث هبط مؤشر الكوسبي بنسبة 2.56% مقارنة بيوم الجمعة الماضي ليصل إلى 1946.98 نقطة، فيما هبط مؤشر الكوسداك للشركات التكنولوجية بنسبة 7.46% ليصل إلى مستوى 569.79 نقطة.