كوريا تؤمّن إمدادات مستقرة من 100 عنصر استراتيجي خلال 5 سنوات

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قررت حكومة كوريا الجنوبية الاستثمار بنشاط في 100 من العناصر الاستراتيجية، وذلك في أعقاب قرار اليابان فرض قيود تجارية على صادراتها من المواد عالية التقنية إلى كوريا هذا الشهر والشهر الماضي.وقال وزير التجارة والصناعة والطاقة "سونغ يون مو" في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الاثنين إن الحكومة ستسعى إلى اتخاذ تدابير خاصة لضمان إمدادات مستقرة من 100 عنصر استراتيجي رئيسي. وتعهد الوزير "سونغ" بتأمين إمدادات مستقرة من 20 مادة منها في غضون عام واحد، والـ80 الباقية في غضون خمس سنوات. وتشمل المواد العشرون الأولى ستة قطاعات، هي: أشباه الموصلات، وشاشات العرض، والسيارات، والإلكترونيات، والآلات والمواد الكيميائية. وتخطط الحكومة الكورية أيضا لتوسيع الإنتاج المحلي وتأمين قنوات الإمداد من الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوربي، من بين أمور أخرى. وبالإضافة إلى تنويع جهودها، ستنفق كوريا الجنوبية حوالي 7,8 تريليون وون في البحث والتطوير لمساعدة الصناعات المحلية على تعزيز قدراتها التنافسية.