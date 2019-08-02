بلدية سيول تدرس وقف التبادلات مع الحكومات الإقليمية اليابانية

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قالت بلدية العاصمة سيول إنها تدرس وقف التبادلات مع الحكومات الإقليمية اليابانية في ظل القرار الذي اتخذته الحكومة اليابانية لإزالة كوريا الجنوبية من قائمة الدول البيضاء.وأضاف المتحدث باسم بلدية سيول "هوانغ إينغ شيك" في موجز صحفي اليوم الاثنين أن البلدية ستدرس بجدية إمكانية وقف التبادلات بشكل مؤقت بينها وبين الحكومات الإقليمية اليابانية .وكان من المقرر أن تقوم بلدية العاصمة سيول بتوجيه دعوة إلى الحكومات الإقليمية اليابانية للمشاركة في ندوة دولية ستقام في شهر سبتمبر القادم في سيول، وندوة دولية أخرى تتعلق بفرص العمل ستقام في شهر ديسمبر القادم في سيول أيضا.وكانت بلدية سيول قد خططت للمشاركة في فعاليات التبادل الرياضي بين الشباب الآسيويين التي ستعقد في طوكيو في أواخر شهر أغسطس الجاري.